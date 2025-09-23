НБУ оштрафував на 64 тисяч гривень транспортну страхову компанію

Нацбанк покарав штрафом ПрАТ «УТСК» за недотримання строків подання звітів.

НБУ застосував захід впливу у вигляді штрафу до ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія». Рішення про штраф у розмірі 64 000 гривень було ухвалено за підсумками безвиїзного нагляду, який виявив порушення у діяльності компанії.

Причиною санкцій стало несвоєчасне подання звітності до НБУ, що суперечить Правилам складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, затвердженим постановою Правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами). Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг не залишив ці порушення без уваги, наклавши на компанію фінансове стягнення.

ПрАТ «УТСК» має сплатити штраф протягом місяця з моменту набрання чинності рішення. Згідно зі статтею 56 Закону України «Про Національний банк України», адміністративний акт вважається чинним із дня його офіційного повідомлення компанії.

