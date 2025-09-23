НБУ оштрафовал на 64 тысячи гривен транспортную страховую компанию

Нацбанк наказал штрафом ЧАО «УТСК» за несоблюдение сроков подачи отчетов.

НБУ применил меру воздействия в виде штрафа к ЧАО «Украинская транспортная страховая компания». Решение о штрафе в размере 64 000 гривен было принято по итогам безвыездного надзора, который выявил нарушения в деятельности компании.

Причиной санкций стала несвоевременная подача отчетности в НБУ, что противоречит Правилам составления и подачи отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг, утвержденным постановлением Правления НБУ от 25 ноября 2021 года № 123 (с изменениями). Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг не оставил эти нарушения без внимания, наложив на компанию финансовое взыскание.

ЧАО «УТСК» должно уплатить штраф в течение месяца с момента вступления решения в силу. Согласно статье 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», административный акт считается действующим со дня его официального уведомления компании.

