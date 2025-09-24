Практика судів
Як українцям за кордоном оформити спадщину – покрокова інструкція

07:54, 24 вересня 2025
Консульство, нотаріус і довіреність спрощують процедуру для спадкоємців.
Як українцям за кордоном оформити спадщину – покрокова інструкція
Мін’юст пояснив, що українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити спадщину в Україні, дотримуючись чіткої процедури, передбаченої Цивільним кодексом і Законом України «Про нотаріат».

Крок 1: Подання заяви протягом 6 місяців
Спадкоємці, які не проживали зі спадкодавцем, повинні подати заяву про прийняття спадщини до нотаріуса в Україні протягом пів року з дня смерті. За кордоном це можна зробити через консульство України, де засвідчать підпис українською мовою без додаткових перекладів чи апостилю. Альтернатива — іноземний нотаріус, але заява потребуватиме легалізації залежно від країни.

Крок 2: Надсилання заяви в Україну
Засвідчену заяву можна надіслати поштою до українського нотаріуса або передати через довірену особу. Датою подання вважається день відправлення листа, тому важливо зберегти поштову квитанцію. Рекомендується заздалегідь зв’язатися з нотаріусом, щоб уточнити адресу та готовність вести справу.

Крок 3: Збір необхідних документів
Після подання заяви нотаріус відкриває спадкову справу. Спадкоємцю або його представнику за довіреністю потрібно надати: свідоцтво про смерть, документи про родинні зв’язки (для спадкування за законом), заповіт (за наявності), документи на майно, довідку про місце проживання спадкодавця, копію паспорта та ідентифікаційного коду. Довіреність на представника оформлюється в консульстві або в іноземного нотаріуса.

Крок 4: Отримання свідоцтва про спадщину
Після шестимісячного строку нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину за заявою спадкоємця чи представника. Нотаріус перевіряє документи, факт смерті, підстави для спадкування та склад майна. Строк для отримання свідоцтва не обмежений.

У разі втрати документів спадкоємець може запросити дублікати через представника в Україні або звернутися до суду для встановлення факту родинних зв’язків чи права власності. Для українців за кордоном консульство є найзручнішим варіантом на початковому етапі, а довіреність значно полегшує процес збору документів і отримання свідоцтва.

