Как украинцам за рубежом оформить наследство – пошаговая инструкция

Минюст пояснил, что украинцы, находящиеся за границей, могут оформить наследство в Украине, соблюдая четкую процедуру, предусмотренную Гражданским кодексом и Законом Украины «О нотариате».

Шаг 1: Подача заявления в течение 6 месяцев

Наследники, которые не проживали с наследодателем, должны подать заявление о принятии наследства к нотариусу в Украине в течение полугода со дня смерти. За рубежом это можно сделать через консульство Украины, где заверит подпись на украинском языке без дополнительных переводов или апостиля. Альтернатива — иностранный нотариус, но заявление потребует легализации в зависимости от страны.

Шаг 2: Отправка заявления в Украину

Заверенное заявление можно отправить по почте украинскому нотариусу или передать через доверенное лицо. Датой подачи считается день отправления письма, поэтому важно сохранить почтовую квитанцию. Рекомендуется заранее связаться с нотариусом, чтобы уточнить адрес и готовность вести дело.

Шаг 3: Сбор необходимых документов

После подачи заявления нотариус открывает наследственное дело. Наследнику или его представителю по доверенности необходимо предоставить: свидетельство о смерти, документы о родственных связях (для наследования по закону), завещание (при наличии), документы на имущество, справку о месте жительства наследодателя, копию паспорта и идентификационного кода. Доверенность на представителя оформляется в консульстве или у иностранного нотариуса.

Шаг 4: Получение свидетельства о наследстве

По истечении шестимесячного срока нотариус выдает свидетельство о праве на наследство по заявлению наследника или представителя. Нотариус проверяет документы, факт смерти, основания для наследования и состав имущества. Срок для получения свидетельства не ограничен.

В случае утери документов наследник может запросить дубликаты через представителя в Украине или обратиться в суд для установления факта родственных связей или права собственности. Для украинцев за рубежом консульство является наиболее удобным вариантом на начальном этапе, а доверенность значительно облегчает процесс сбора документов и получения свидетельства.

