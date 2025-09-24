Практика судів
У МОЗ пояснили, як подати заяву про репарації за шкоду здоров’ю через портал Дія

14:24, 24 вересня 2025
Українці, які постраждали від агресії РФ, можуть подати заяву про репарації через портал Дія.
Якщо ви або ваші близькі постраждали від збройної агресії Росії — зазнали серйозних тілесних ушкоджень, катувань, сексуального насильства, незаконного ув’язнення чи примусової праці — можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків для України (RD4U) онлайн у «Дії».

Реєстр збитків — це міжнародний механізм, учасниками якого вже є 44 держави та Європейський Союз. Він фіксує та обробляє завдану шкоду на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з тимчасово окупованими територіями, і враховує події після 24 лютого 2022 року. Це перший крок до отримання майбутніх репарацій та відновлення справедливості.

На порталі доступні 13 категорій заяв про шкоду внаслідок війни, п’ять із них стосуються безпосередньо здоров’я:

  • серйозні тілесні ушкодження;
  • сексуальне насильство;
  • катування або нелюдське поводження;
  • позбавлення свободи;
  • примусова праця чи служба.

Подати заяву можуть як військові, так і цивільні. Це стосується випадків із серйозними травмами, довготривалим лікуванням і реабілітацією, психічними розладами, що суттєво впливають на життя. Одночасно можна подати кілька заяв — наприклад, про тілесні ушкодження й сексуальне насильство чи катування, якщо це відповідає вашому випадку. Також можна подати заявку на відшкодування матеріальних витрат, пов’язаних із лікуванням та відновленням.

Як правильно оформити заяву про серйозну шкоду здоров’ю нижче:

МОЗ війна Дія

