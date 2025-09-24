Практика судов
  1. В Украине

В Минздраве объяснили, как подать заявление о репарациях за вред здоровью через портал Дия

14:24, 24 сентября 2025
Украинцы, пострадавшие от агрессии РФ, могут подать заявление о репарациях через портал Дия.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если вы или ваши близкие пострадали от вооруженной агрессии России — получили серьезные телесные повреждения, пережили пытки, сексуальное насилие, незаконное заключение или принудительный труд — можно подать заявление в международный Реестр ущерба для Украины (RD4U) онлайн в «Дии».

Реестр ущерба — это международный механизм, участниками которого уже являются 44 государства и Европейский Союз. Он фиксирует и обрабатывает нанесенный ущерб на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, включая временно оккупированные территории, и учитывает события после 24 февраля 2022 года. Это первый шаг к получению будущих репараций и восстановлению справедливости.

На портале доступны 13 категорий заявлений о вреде, причиненном войной, пять из них касаются непосредственно здоровья:
• серьезные телесные повреждения;
• сексуальное насилие;
• пытки или бесчеловечное обращение;
• лишение свободы;
• принудительный труд или служба.

Подать заявление могут как военные, так и гражданские. Это касается случаев серьезных травм, длительного лечения и реабилитации, психических расстройств, которые существенно влияют на жизнь. Одновременно можно подать несколько заявлений — например, о телесных повреждениях и сексуальном насилии или пытках, если это соответствует вашему случаю. Также можно подать заявку на возмещение материальных расходов, связанных с лечением и восстановлением.

Как правильно оформить заявление о серьезном вреде здоровью — ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав война Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ

Однако упрощение не будет распространяться на требования к оформлению первичных документов по оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств.

Направление ВСК запросов относительно использования ВАКС бюджетных средств не является давлением на суд — комментарий главы ВСК Верховной Рады

ВСК Верховной Рады направила запросы в СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, Верховный Суд, ВАКС и другие органы относительно использования бюджетных средств, однако в ВАКС отказались отвечать и обвинили ВСК в давлении – глава Комиссии Сергей Власенко подчеркнул, что информация о расходах ВАКС из бюджета не может быть скрыта.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду