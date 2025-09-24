В Минздраве объяснили, как подать заявление о репарациях за вред здоровью через портал Дия

Украинцы, пострадавшие от агрессии РФ, могут подать заявление о репарациях через портал Дия.

Если вы или ваши близкие пострадали от вооруженной агрессии России — получили серьезные телесные повреждения, пережили пытки, сексуальное насилие, незаконное заключение или принудительный труд — можно подать заявление в международный Реестр ущерба для Украины (RD4U) онлайн в «Дии».

Реестр ущерба — это международный механизм, участниками которого уже являются 44 государства и Европейский Союз. Он фиксирует и обрабатывает нанесенный ущерб на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, включая временно оккупированные территории, и учитывает события после 24 февраля 2022 года. Это первый шаг к получению будущих репараций и восстановлению справедливости.

На портале доступны 13 категорий заявлений о вреде, причиненном войной, пять из них касаются непосредственно здоровья:

• серьезные телесные повреждения;

• сексуальное насилие;

• пытки или бесчеловечное обращение;

• лишение свободы;

• принудительный труд или служба.

Подать заявление могут как военные, так и гражданские. Это касается случаев серьезных травм, длительного лечения и реабилитации, психических расстройств, которые существенно влияют на жизнь. Одновременно можно подать несколько заявлений — например, о телесных повреждениях и сексуальном насилии или пытках, если это соответствует вашему случаю. Также можно подать заявку на возмещение материальных расходов, связанных с лечением и восстановлением.

Как правильно оформить заявление о серьезном вреде здоровью — ниже:

