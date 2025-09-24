Практика судів
В Одесі судитимуть зловмисника, який за 6000 доларів обіцяв іноземцю посвідку на постійне проживання

16:30, 24 вересня 2025
Зловмисник запевняв, що «послугу» з отримання посвідки на постійне проживання організує шляхом впливу на рішення посадових осіб Державної міграційної служби.
В Одесі судитимуть зловмисника, який за 6000 доларів обіцяв іноземцю посвідку на постійне проживання
В Одесі перед судом постане 47-річний уродженець однієї з країн Закавказзя, який за 6 000 доларів обіцяв забезпечити іноземця посвідкою на постійне проживання в Україні. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що чоловік підшукував в Одесі іноземців та осіб без громадянства, які потребували оформлення посвідки на проживання. Переконуючи у наявності зв’язків у міграційній службі, зловмисник запевняв, що може «вирішити питання з документами» за грошову винагороду.

Слідчі задокументували, як фігурант пообіцяв 52-річному земляку за 1 000 доларів – продовжити строк його перебування в Україні, а ще за 5 000 доларів – оформити посвідку на постійне проживання. Водночас він стверджував, що без його впливу видача цих документів буде неможливою або займе дуже багато часу.

Правоохоронці затримали зловмисника одразу після отримання ним особистих документів іноземця та 6 000 доларів неправомірної вигоди. Тепер ділку загрожує до п’яти років позбавлення волі.  

