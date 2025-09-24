В Одессе будут судить злоумышленника, который за 6000 долларов обещал иностранцу вид на постоянное жительство

Злоумышленник уверял, что «услугу» по получению вида на постоянное жительство организует путем влияния на решения должностных лиц Государственной миграционной службы.

В Одессе предстанет перед судом 47-летний уроженец одной из стран Закавказья, который за 6000 долларов обещал обеспечить иностранцу вид на постоянное жительство в Украине. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что мужчина подыскивал в Одессе иностранцев и лиц без гражданства, которым требовалось оформление вида на жительство. Убеждая в наличии связей в миграционной службе, злоумышленник уверял, что может «решить вопрос с документами» за денежное вознаграждение.

Следователи задокументировали, как фигурант пообещал 52-летнему земляку за 1000 долларов продлить срок его пребывания в Украине, а еще за 5000 долларов – оформить вид на постоянное жительство. При этом он утверждал, что без его влияния выдача этих документов будет невозможной или займет очень много времени.

Правоохранители задержали злоумышленника сразу после получения им личных документов иностранца и 6000 долларов неправомерной выгоды. Теперь дельцу грозит до пяти лет лишения свободы.

