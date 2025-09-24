Практика судов
  1. В Украине

В Одессе будут судить злоумышленника, который за 6000 долларов обещал иностранцу вид на постоянное жительство

16:30, 24 сентября 2025
Злоумышленник уверял, что «услугу» по получению вида на постоянное жительство организует путем влияния на решения должностных лиц Государственной миграционной службы.
В Одессе предстанет перед судом 47-летний уроженец одной из стран Закавказья, который за 6000 долларов обещал обеспечить иностранцу вид на постоянное жительство в Украине. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что мужчина подыскивал в Одессе иностранцев и лиц без гражданства, которым требовалось оформление вида на жительство. Убеждая в наличии связей в миграционной службе, злоумышленник уверял, что может «решить вопрос с документами» за денежное вознаграждение.

Следователи задокументировали, как фигурант пообещал 52-летнему земляку за 1000 долларов продлить срок его пребывания в Украине, а еще за 5000 долларов – оформить вид на постоянное жительство. При этом он утверждал, что без его влияния выдача этих документов будет невозможной или займет очень много времени.

Правоохранители задержали злоумышленника сразу после получения им личных документов иностранца и 6000 долларов неправомерной выгоды. Теперь дельцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Национальная полиция Одесса

Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ

Однако упрощение не будет распространяться на требования к оформлению первичных документов по оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств.

Направление ВСК запросов относительно использования ВАКС бюджетных средств не является давлением на суд — комментарий главы ВСК Верховной Рады

ВСК Верховной Рады направила запросы в СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, Верховный Суд, ВАКС и другие органы относительно использования бюджетных средств, однако в ВАКС отказались отвечать и обвинили ВСК в давлении – глава Комиссии Сергей Власенко подчеркнул, что информация о расходах ВАКС из бюджета не может быть скрыта.

