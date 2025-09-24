Практика судів
На Полтавщині чоловік став Людмиловичем, а Іван з Чернігівщини став Арті — Мін’юст

14:40, 24 вересня 2025
За 8 місяців 2025 року фахівці Східної юстиції видали 838 свідоцтв про зміну імені.
Фото: Freepik
У Полтавській області чоловік змінив своє по батькові. Раніше він був Фаритович, тепер – Людмилович. Про це повідомило Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Зазначається, що за 8 місяців 2025 року фахівці Східної юстиції видали 838 свідоцтв про зміну імені, з цікавого:

  • на Харківщині – 344 (Діана забажала іменуватися Айзою, а Олег – Інарі);
  • на Полтавщині – 242 (по батькові Фаритович змінено на по матері Людмилович);
  • на Чернігівщині – 140 (Івана тепер кличуть Арті, а Ірину – Ія);
  • на Сумщині – 97 (Вадим став Вадімасом, а Лаура – Ларисою);
  • на Донеччині – 15 (Борисівна стала Олександрівною, а Людмила – Мілою).

У відомстві нагадали, що особа, досягнувши 16-річного віку, вправі на власний розсуд змінювати будь-яку із його частин. Наприклад, Артем може стати Миколою, а Віталійович – Сергійовичем. Підліткам віком від 14 до 16 років така процедура також доступна, але для її здійснення потрібна згода обох батьків або опікунів. У деяких випадках достатньо дозволу й одного з батьків, якщо інший:

– помер;

– визнаний безвісти зниклим чи померлим;

– є недієздатним або обмежено дієздатним;

– позбавлений батьківських прав;

– або якщо його дані вилучено з актового запису про народження дитини;

– або якщо внесення даних про нього було здійснено на підставі заяви матері.

Однак не кожен може змінити ім’я безперешкодно. Відмова у такій послузі можлива у разі:

– відкритого кримінального провадження щодо заявника або перебування під адміністративним наглядом;

– наявної непогашеної чи незнятої судимості;

– запиту від іноземних правоохоронних органів про розшук заявника;

– надання неправдивих даних при подачі документів.

У Мін’юсті додають, що обмежень у кількості проведених змін імені особою законодавством не встановлено. А у зв’язку з дією воєнного стану цю послугу можна отримати в будь-якому відділі ДРАЦС, незалежно від місця проживання заявника.

мінюст

