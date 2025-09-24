Практика судов
В Полтавской области мужчина стал Людмиловичем, а Иван из Черниговщины стал Арти — Минюст

14:40, 24 сентября 2025
За 8 месяцев 2025 года специалисты Восточной юстиции выдали 838 свидетельств о смене имени.
Фото: Freepik
В Полтавской области мужчина сменил свое отчество. Раньше он был Фаритович, теперь – Людмилович. Об этом сообщило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Отмечается, что за 8 месяцев 2025 года специалисты Восточной юстиции выдали 838 свидетельств о смене имени, из интересного:

в Харьковской области – 344 (Диана пожелала именоваться Айзой, а Олег – Инари);

в Полтавской области – 242 (отчество Фаритович изменено на матроним Людмилович);

в Черниговской области – 140 (Ивана теперь зовут Арти, а Ирину – Ия);

в Сумской области – 97 (Вадим стал Вадимасом, а Лаура – Ларисой);

в Донецкой области – 15 (Борисовна стала Александровной, а Людмила – Милой).

В ведомстве напомнили, что лицо, достигшее 16-летнего возраста, вправе по собственному усмотрению менять любую из частей имени. Например, Артем может стать Николаем, а Витальевич – Сергеевичем. Подросткам в возрасте от 14 до 16 лет эта процедура также доступна, но для ее проведения требуется согласие обоих родителей или опекунов. В некоторых случаях достаточно согласия одного из родителей, если другой:

– умер;

– признан без вести пропавшим или умершим;

– является недееспособным или ограниченно дееспособным;

– лишен родительских прав;

– либо если его данные удалены из актовой записи о рождении ребенка;

– либо если внесение данных о нем было осуществлено на основании заявления матери.

Однако не каждый может изменить имя беспрепятственно. Отказ в такой услуге возможен в случае:

– открытого уголовного производства в отношении заявителя или нахождения под административным надзором;

– имеющейся непогашенной или неснятой судимости;

– запроса от иностранных правоохранительных органов о розыске заявителя;

– предоставления ложных данных при подаче документов.

В Минюсте добавляют, что ограничений на количество изменений имени законодательством не установлено. А в связи с действием военного положения эту услугу можно получить в любом отделе ДРАЦС, независимо от места проживания заявителя.

минюст

