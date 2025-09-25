Практика судів
Вимагали 300 тисяч доларів — справу стосовно працівника СБУ та ще двох осіб направили до суду

11:56, 25 вересня 2025
У НАБУ заявили, що посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тисяч доларів від особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб у вимаганні неправомірної вигоди. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

За даними НАБУ, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. дол. США від особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.

«За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями проти основ національної безпеки.

Зловмисників викрили після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 72 тис. дол. США», - заявили у НАБУ

Також у антикорупційному бюро додали, що дії посадовця СБУ кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Раніше НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб у вимаганні неправомірної вигоди.

