Требовали 300 тысяч долларов — дело в отношении сотрудника СБУ и еще двух лиц направили в суд

11:56, 25 сентября 2025
В НАБУ заявили, что должностное лицо СБУ вместе с сообщниками требовало 300 тысяч долларов у лица, в отношении которого осуществляло оперативное сопровождение по делу об организации незаконного переправления за границу военнообязанных.
Требовали 300 тысяч долларов — дело в отношении сотрудника СБУ и еще двух лиц направили в суд
НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух лиц в вымогательстве неправомерной выгоды. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным НАБУ, сотрудник СБУ со сообщниками требовал 300 тыс. долларов США у лица, в отношении которого проводилось оперативное сопровождение по делу об организации незаконного переправления за границу военнообязанных.

«За это он обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. В случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям против основ национальной безопасности.

Злоумышленников разоблачили после получения части неправомерной выгоды в сумме 72 тыс. долларов США», — заявили в НАБУ.

Также в антикоррупционном бюро добавили, что действия должностного лица СБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его сообщников — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Ранее НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух лиц в вымогательстве неправомерной выгоды. 

