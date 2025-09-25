У Львові затримали організатора фейкового обмінника, який ошукав клієнта на 50000 доларів

До «справи» зловмисник залучив двох своїх знайомих.

У Львові правоохоронці затримали 20-річного мешканця Запоріжжя, який організував шахрайську схему заволодіння коштами потерпілих під виглядом діяльності пункту обміну валют. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що до своєї «справи» він залучив знайомого чоловіка з Запоріжжя та жінку з Дніпра.

Усі ролі в групі були чітко розподілені:

- організатор відповідав за загальне керівництво та координацію групи;

- один з виконавців підшукав приміщення у центрі Львова, орендував його та облаштував для діяльності імітаційного пункту обміну валют;

- жінка виконувала роль «касира» в цьому псевдообміннику.

Дослідивши ринок валюти, підозрювані встановили у себе найвигідніший курс для обміну і чекали клієнта з великою сумою коштів.

«У середині квітня цього року до них звернувся чоловік, якому необхідно було обміняти валюту на гривні. Попередньо узгодивши час зустрічі, він приїхав до обмінника.

Всередині його чекала «касирка», спільник у той час «прикривав» її на вулиці, а організатор постійно координував їхні дії по конференцзв’язку», - заявили у прокуратурі.

У прокуратурі додали, що отримавши від клієнта іноземну валюту, жінка втекла з нею через заздалегідь підготовлений спеціальний вихід, прихований у ніші шафи, який був у її кабінеті.

Таким чином члени групи заволоділи 50 000 доларів США потерпілого.

Виконавців затримали практично відразу після вчинення злочину. Організатор переховувався від слідства, але і його вдалося затримати.

