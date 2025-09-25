Практика судів
  1. В Україні

У Львові затримали організатора фейкового обмінника, який ошукав клієнта на 50000 доларів

23:12, 25 вересня 2025
До «справи» зловмисник залучив двох своїх знайомих.
У Львові затримали організатора фейкового обмінника, який ошукав клієнта на 50000 доларів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові правоохоронці затримали 20-річного мешканця Запоріжжя, який організував шахрайську схему заволодіння коштами потерпілих під виглядом діяльності пункту обміну валют. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що до своєї «справи» він залучив знайомого чоловіка з Запоріжжя та жінку з Дніпра.

Усі ролі в групі були чітко розподілені:

- організатор відповідав за загальне керівництво та координацію групи;

- один з виконавців підшукав приміщення у центрі Львова, орендував його та облаштував для діяльності імітаційного пункту обміну валют;

- жінка виконувала роль «касира» в цьому псевдообміннику.

Дослідивши ринок валюти, підозрювані встановили у себе найвигідніший курс для обміну і чекали клієнта з великою сумою коштів.

«У середині квітня цього року до них звернувся чоловік, якому необхідно було обміняти валюту на гривні. Попередньо узгодивши час зустрічі, він приїхав до обмінника.

Всередині його чекала «касирка», спільник у той час «прикривав» її на вулиці, а організатор постійно координував їхні дії по конференцзв’язку», - заявили у прокуратурі.

У прокуратурі додали, що отримавши від клієнта іноземну валюту, жінка втекла з нею через заздалегідь підготовлений спеціальний вихід, прихований у ніші шафи, який був у її кабінеті.

Таким чином члени групи заволоділи 50 000 доларів США потерпілого.

Виконавців затримали практично відразу після вчинення злочину. Організатор переховувався від слідства, але і його вдалося затримати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Львів шахрай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів викладе зауваження щодо положення про регулярне оцінювання судді його колегами та громадськими об’єднаннями

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання судді до 30 вересня.

Покарання у виді позбавлення військового чи спеціального звання може бути призначено, незалежно від зв’язку злочину з посадою – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно зв’язку покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу з тими повноваженнями, які були використані під час вчинення злочину.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Верховний Суд може змінити позицію щодо допустимості доказів, здобутих обвинуваченням внаслідок тимчасового доступу до речей і документів в іншому кримінальному провадженні

Колегія ККС ВС вирішила відступити від попередньої позиції про недопустимість доказів, отриманих шляхом тимчасового доступу до речей та документів з іншого кримінального провадження, з якими вони не об’єднувалися і з яких не виділялися.

У спілкуванні з міжнародними партнерами потрібно фокусуватись на терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких бракує на 2026 рік – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зауважила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду