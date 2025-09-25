Практика судов
Во Львове задержали организатора фейкового обменника, который обманул клиента на 50000 долларов

23:12, 25 сентября 2025
К «делу» злоумышленник привлек двух своих знакомых.
Во Львове задержали организатора фейкового обменника, который обманул клиента на 50000 долларов
Во Львове правоохранители задержали 20-летнего жителя Запорожья, который организовал мошенническую схему завладения средствами потерпевших под видом деятельности пункта обмена валют. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что к своему «делу» он привлек знакомого мужчину из Запорожья и женщину из Днепра.

Все роли в группе были четко распределены:

  • организатор отвечал за общее руководство и координацию группы;
  • один из исполнителей нашел помещение в центре Львова, арендовал его и обустроил для деятельности имитационного пункта обмена валют;
  • женщина выполняла роль «кассира» в этом псевдообменнике.

Изучив валютный рынок, подозреваемые установили у себя самый выгодный курс для обмена и ждали клиента с крупной суммой денег.

«В середине апреля этого года к ним обратился мужчина, которому нужно было обменять валюту на гривны. Предварительно согласовав время встречи, он приехал в обменник.

Внутри его ждала «кассирша», сообщник в это время «прикрывал» ее на улице, а организатор постоянно координировал их действия по конференц-связи», — заявили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что получив от клиента иностранную валюту, женщина сбежала с ней через заранее подготовленный специальный выход, скрытый в нише шкафа, который находился в ее кабинете.

Таким образом члены группы завладели 50 000 долларов США потерпевшего.

Исполнителей задержали практически сразу после совершения преступления. Организатор скрывался от следствия, но и его удалось задержать.

 

