Во Львове задержали организатора фейкового обменника, который обманул клиента на 50000 долларов

К «делу» злоумышленник привлек двух своих знакомых.

Во Львове правоохранители задержали 20-летнего жителя Запорожья, который организовал мошенническую схему завладения средствами потерпевших под видом деятельности пункта обмена валют. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что к своему «делу» он привлек знакомого мужчину из Запорожья и женщину из Днепра.

Все роли в группе были четко распределены:

организатор отвечал за общее руководство и координацию группы;

один из исполнителей нашел помещение в центре Львова, арендовал его и обустроил для деятельности имитационного пункта обмена валют;

женщина выполняла роль «кассира» в этом псевдообменнике.

Изучив валютный рынок, подозреваемые установили у себя самый выгодный курс для обмена и ждали клиента с крупной суммой денег.

«В середине апреля этого года к ним обратился мужчина, которому нужно было обменять валюту на гривны. Предварительно согласовав время встречи, он приехал в обменник.

Внутри его ждала «кассирша», сообщник в это время «прикрывал» ее на улице, а организатор постоянно координировал их действия по конференц-связи», — заявили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что получив от клиента иностранную валюту, женщина сбежала с ней через заранее подготовленный специальный выход, скрытый в нише шкафа, который находился в ее кабинете.

Таким образом члены группы завладели 50 000 долларов США потерпевшего.

Исполнителей задержали практически сразу после совершения преступления. Организатор скрывался от следствия, но и его удалось задержать.

