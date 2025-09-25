Вирівняти зарплати вихователів із вчителями початкових класів можливо, але є нюанс – освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Надія Лещик підтримала доплати вихователям дитсадків, але треба дивитися на фінансову спроможність держави.

Освітній омбудсмен Надія Лещик підтримала ідею запровадження доплат для вихователів дитсадків у громадах, які не можуть самостійно підвищувати зарплати, за умови наявності державного фінансування. Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував вирівняти зарплати вихователів дитсадків із учителями початкових класів.

Лещик зазначила, що закон про дошкільну освіту дозволяє органам місцевого самоврядування встановлювати доплати, але лише деякі громади це роблять через брак ресурсів або небажання, попри фінансову спроможність.

«З дошкіллям все складно. Був прийнятий закон, напрацьовується нормативна база. У законі передбачено, що органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення, і встановлювати будь-які доплати та надбавки для працівників закладів дошкільної освіти. Лише частина громад встановили такі доплати, деякі громади не хочуть цього робити, хоча мають фінансовий ресурс, інші громади – не мають цього фінансового ресурсу, і тому зарплати залишаються доволі низькими», – сказала освітній омбудсмен.

Вона наголосила на необхідності чітко визначити критерії неспроможності громад і причини, як-от несприятливий бізнес-клімат. Освітній омбудсмен підкреслила, що держава мусить знайти кошти без шкоди для оборонного бюджету.

Лещик підтримала ініціативу парламентських доплат для неспроможних громад, але закликала розглядати проблему зарплат комплексно, враховуючи також позашкільну, професійну та фахову передвищу освіту.

