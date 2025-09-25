Практика судов
  1. В Украине

Выровнять зарплаты воспитателей с учителями начальных классов возможно, но есть нюанс – образовательный омбудсмен

18:46, 25 сентября 2025
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик поддержала доплаты воспитателям детсадов, но нужно смотреть на финансовую состоятельность государства.
Выровнять зарплаты воспитателей с учителями начальных классов возможно, но есть нюанс – образовательный омбудсмен
Фото: rbc.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик поддержала идею введения доплат для воспитателей детских садов в общинах, которые не могут самостоятельно повышать зарплаты, при условии наличия государственного финансирования. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил выровнять зарплаты воспитателей детских садов с учителями начальных классов.

Лещик отметила, что закон о дошкольном образовании позволяет органам местного самоуправления устанавливать доплаты, но лишь некоторые общины это делают из-за нехватки ресурсов или нежелания, несмотря на финансовую состоятельность.

«С дошкольным образованием все сложно. Был принят закон, разрабатывается нормативная база. В законе предусмотрено, что органы местного самоуправления могут принимать решения и устанавливать любые доплаты и надбавки для работников учреждений дошкольного образования. Лишь часть общин установили такие доплаты, некоторые общины не хотят этого делать, хотя имеют финансовый ресурс, другие общины – не имеют этого финансового ресурса, и поэтому зарплаты остаются довольно низкими», – сказала образовательный омбудсмен.

Она подчеркнула необходимость четко определить критерии несостоятельности общин и причины, такие как неблагоприятный бизнес-климат. Образовательный омбудсмен подчеркнула, что государство должно найти средства без ущерба для оборонного бюджета.

Лещик поддержала инициативу парламентских доплат для несостоятельных общин, но призвала рассматривать проблему зарплат комплексно, учитывая также внешкольное, профессиональное и специальное предвысшее образование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Минобразования образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет судей изложит замечания по положению о регулярном оценивании судьи его коллегами и общественными объединениями

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судьи до 30 сентября.

Наказание в виде лишения воинского или специального звания может быть назначено независимо от связи преступления с должностью, – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно связи наказания в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса с теми полномочиями, которые были использованы во время совершения преступления.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве

Коллегия КУС ВС решила отступить от предыдущей позиции о недопустимости доказательств, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

В общении с международными партнерами нужно фокусироваться на срочной задаче – покрыть недостающие $18,1 млрд на 2026 год – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду