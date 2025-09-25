Выровнять зарплаты воспитателей с учителями начальных классов возможно, но есть нюанс – образовательный омбудсмен

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик поддержала доплаты воспитателям детсадов, но нужно смотреть на финансовую состоятельность государства.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик поддержала идею введения доплат для воспитателей детских садов в общинах, которые не могут самостоятельно повышать зарплаты, при условии наличия государственного финансирования. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил выровнять зарплаты воспитателей детских садов с учителями начальных классов.

Лещик отметила, что закон о дошкольном образовании позволяет органам местного самоуправления устанавливать доплаты, но лишь некоторые общины это делают из-за нехватки ресурсов или нежелания, несмотря на финансовую состоятельность.

«С дошкольным образованием все сложно. Был принят закон, разрабатывается нормативная база. В законе предусмотрено, что органы местного самоуправления могут принимать решения и устанавливать любые доплаты и надбавки для работников учреждений дошкольного образования. Лишь часть общин установили такие доплаты, некоторые общины не хотят этого делать, хотя имеют финансовый ресурс, другие общины – не имеют этого финансового ресурса, и поэтому зарплаты остаются довольно низкими», – сказала образовательный омбудсмен.

Она подчеркнула необходимость четко определить критерии несостоятельности общин и причины, такие как неблагоприятный бизнес-климат. Образовательный омбудсмен подчеркнула, что государство должно найти средства без ущерба для оборонного бюджета.

Лещик поддержала инициативу парламентских доплат для несостоятельных общин, но призвала рассматривать проблему зарплат комплексно, учитывая также внешкольное, профессиональное и специальное предвысшее образование.

