Гетманцев предложил выровнять зарплаты воспитателей детсадов с учителями начальных классов

18:24, 23 сентября 2025
Низкие зарплаты вызывают дефицит кадров и ограничивают доступ к дошкольному образованию.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал повысить зарплаты воспитателям детских садов до уровня учителей начальной школы и ввести государственные дотации для общин.

Гетманцев подчеркнул, что дошкольное образование играет ключевую социальную и экономическую роль, но воспитатели остаются без должного внимания со стороны государства. По данным петиции в Кабмин, которая набрала 25 тысяч подписей, зарплата воспитателя 12-го тарифного разряда составляет около 7000 гривен в месяц, что не покрывает базовые потребности. Это приводит к дефициту не менее 5 тысяч воспитателей.

«Последствия хронического недофинансирования сферы в сочетании с влиянием войны – они уже здесь, с нами. И, мягко говоря, драматичны. 320 000 детей раннего возраста в Украине не имеют доступа к очному дошкольному образованию. В прифронтовых регионах 86% детей в возрасте до шести лет сталкиваются с задержками социального и эмоционального развития. Кадров, чтобы работать с ними там – мало. Дефицит в системе – уже минимум 5 тысяч, и продолжает расти. И главной причиной в Минобразования также честно называют маленькие зарплаты», – отметил Гетманцев.

Гетманцев предлагает выровнять статус и зарплаты воспитателей до уровня учителей начальной школы, поскольку нынешний оклад, привязанный к Единой тарифной сетке, составляет лишь 8397,4 грн по проекту бюджета на 2026 год, что ниже минимальной зарплаты. Даже с надбавками зарплаты часто достигают минималки только за счет доплат, которые не влияют на другие выплаты. Он призвал унифицировать систему надбавок для всех педагогов, включая дошкольное образование, и ввести субвенцию или спецдотацию для обеспечения единого стандарта оплаты независимо от возможностей общин.

Вторым шагом Гетманцев считает целевые дотации для общин с дефицитом ресурсов, которые будут учитывать количество детей, доходы общины, потери инфраструктуры и долю ВПЛ. Это поможет сохранить сеть детских садов и обеспечить достойную оплату труда. Он подчеркнул, что местное самоуправление должно активно финансировать дошкольное образование, а правительство — искать дополнительные источники там, где ресурсов не хватает.

«Если же и дальше оставлять ситуацию как есть, нас ждет существенное ухудшение доступа и качества дошкольного образования — с длинным «хвостом» потерь человеческого капитала. Решение этой проблемы обязательно должно быть среди наших стратегических приоритетов. О источниках для финансирования: средства на это нужно брать из детенизации, на которой постоянно делаю акцент. Напомню, у нас ориентировочные потери бюджета от тени – уже около триллиона. Поэтому борьба с тенью – это борьба за наше будущее в буквальном смысле», – добавил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

ЕСПЧ принял запрос Верховного Суда о праве монахини пользоваться кельей монастыря, которую она покинула вследствие конфликта

Большая Палата Верховного Суда запросила у ЕСПЧ, распространяется ли юрисдикция национального суда на споры о праве бывшей монахини на пользование помещениями монастыря, которое прекращено вследствие оставления монахиней спорного помещения из-за конфликта и разногласий во взглядах с руководителями религиозной организации.

На 2026 год Украине нужно найти еще 18 млрд долларов – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа

Непокрытая потребность в объемах внешней помощи сейчас касается только 2026 года и составляет $18,1 млрд.

э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.

Регистрационные действия с недвижимостью будут подтверждаться электронной подписью в Дие: правительство подало в Раду программу деятельности Кабмина

е-Суд, е-Акциз, регистрационные действия с имуществом государственный регистратор будет подтверждать удаленной подписью в Дие, автоматическое взыскание средств с должников — что предлагает Кабмин в поданной в Верховную Раду программе.

