Гетманцев предложил выровнять зарплаты воспитателей детсадов с учителями начальных классов

Низкие зарплаты вызывают дефицит кадров и ограничивают доступ к дошкольному образованию.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал повысить зарплаты воспитателям детских садов до уровня учителей начальной школы и ввести государственные дотации для общин.

Гетманцев подчеркнул, что дошкольное образование играет ключевую социальную и экономическую роль, но воспитатели остаются без должного внимания со стороны государства. По данным петиции в Кабмин, которая набрала 25 тысяч подписей, зарплата воспитателя 12-го тарифного разряда составляет около 7000 гривен в месяц, что не покрывает базовые потребности. Это приводит к дефициту не менее 5 тысяч воспитателей.

«Последствия хронического недофинансирования сферы в сочетании с влиянием войны – они уже здесь, с нами. И, мягко говоря, драматичны. 320 000 детей раннего возраста в Украине не имеют доступа к очному дошкольному образованию. В прифронтовых регионах 86% детей в возрасте до шести лет сталкиваются с задержками социального и эмоционального развития. Кадров, чтобы работать с ними там – мало. Дефицит в системе – уже минимум 5 тысяч, и продолжает расти. И главной причиной в Минобразования также честно называют маленькие зарплаты», – отметил Гетманцев.

Гетманцев предлагает выровнять статус и зарплаты воспитателей до уровня учителей начальной школы, поскольку нынешний оклад, привязанный к Единой тарифной сетке, составляет лишь 8397,4 грн по проекту бюджета на 2026 год, что ниже минимальной зарплаты. Даже с надбавками зарплаты часто достигают минималки только за счет доплат, которые не влияют на другие выплаты. Он призвал унифицировать систему надбавок для всех педагогов, включая дошкольное образование, и ввести субвенцию или спецдотацию для обеспечения единого стандарта оплаты независимо от возможностей общин.

Вторым шагом Гетманцев считает целевые дотации для общин с дефицитом ресурсов, которые будут учитывать количество детей, доходы общины, потери инфраструктуры и долю ВПЛ. Это поможет сохранить сеть детских садов и обеспечить достойную оплату труда. Он подчеркнул, что местное самоуправление должно активно финансировать дошкольное образование, а правительство — искать дополнительные источники там, где ресурсов не хватает.

«Если же и дальше оставлять ситуацию как есть, нас ждет существенное ухудшение доступа и качества дошкольного образования — с длинным «хвостом» потерь человеческого капитала. Решение этой проблемы обязательно должно быть среди наших стратегических приоритетов. О источниках для финансирования: средства на это нужно брать из детенизации, на которой постоянно делаю акцент. Напомню, у нас ориентировочные потери бюджета от тени – уже около триллиона. Поэтому борьба с тенью – это борьба за наше будущее в буквальном смысле», – добавил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

