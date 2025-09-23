Практика судів
Гетманцев запропонував вирівняти зарплати вихователів дитсадків із учителями початкових класів

18:24, 23 вересня 2025
Низькі зарплати спричиняють дефіцит кадрів і обмежують доступ до дошкільної освіти.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав підвищити зарплати вихователям дитячих садків до рівня вчителів початкової школи та запровадити державні дотації для громад.

Гетманцев наголосив, що дошкільна освіта відіграє ключову соціальну та економічну роль, але вихователі залишаються без належної уваги держави. За даними петиції до Кабміну, яка набрала 25 тисяч підписів, зарплата вихователя 12-го тарифного розряду становить близько 7000 гривень на місяць, що не покриває базові потреби. Це призводить до дефіциту щонайменше 5 тисяч вихователів.

«Наслідки хронічного недофінансування сфери в поєднанні з впливом війни – вони вже тут, з нами. І, мʼяко кажучи, драматичні. 320 000 дітей раннього віку в Україні не мають доступу до очної дошкільної освіти. У прифронтових регіонах 86% дітей віком до шести років стикаються із затримками соціального та емоційного розвитку. Кадрів, аби працювати з ними там – замало. Дефіцит в системі - вже мінімум 5 тисяч, і продовжує зростати. І головною причиною в Міносвіти також чесно називають маленькі зарплати», – зазначив Гетманцев.

Гетманцев пропонує вирівняти статус і зарплати вихователів до рівня вчителів початкової школи, оскільки нинішній оклад, прив’язаний до Єдиної тарифної сітки, становить лише 8397,4 грн за проєктом бюджету на 2026 рік, що нижче мінімальної зарплати. Навіть із надбавками зарплати часто лише досягають мінімалки за рахунок доплат, які не впливають на інші виплати. Він закликав уніфікувати систему надбавок для всіх освітян, включно з дошкільною освітою, та запровадити субвенцію чи спецдотацію для забезпечення єдиного стандарту оплати незалежно від спроможності громад.

Другим кроком Гетманцев вважає цільові дотації для громад із дефіцитом ресурсів, які враховуватимуть кількість дітей, доходи громади, втрати інфраструктури та частку ВПО. Це допоможе зберегти мережу дитсадків і забезпечити гідну оплату праці. Він наголосив, що місцеве самоврядування має активно фінансувати дошкільну освіту, а уряд — шукати додаткові джерела там, де ресурсів бракує.

«Якщо ж і далі залишати ситуацію як є, нас чекатиме суттєве погіршення доступу та якості дошкільної освіти – із довгим «хвостом» втрат людського капіталу. Вирішення цієї проблеми обов'язково має бути серед наших стратегічних пріоритетів. Про джерела для фінансування: кошти на це потрібно брати з детінізації, на якій постійно наголошую. Нагадаю, у нас орієнтовні втрати бюджету від тіні – уже близько трильйона. Тому боротьба з тінню – це боротьба за наше майбутнє в буквальному сенсі», – додав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Верховна Рада України зарплата Данило Гетманцев освіта

