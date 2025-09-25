На Житомирщині чоловік під час сімейної сварки відкрив вогонь по родичах

Поліція вилучила автомат і висунула чоловіку звинувачення у замаху на подвійне вбивство.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Коростень на Житомирщині у дворі багатоповерхівки 36-річний чоловік відкрив стрілянину під час сімейного конфлікту, поранивши тестя та своячку. Про це повідомили в поліції.

Конфлікт між колишнім подружжям переріс у сутичку, коли 26-річна жінка покликала на допомогу свого 49-річного батька та 18-річну сестру. Під час сварки чоловік вистрелив у родичів дружини та втік. Постраждалих госпіталізували до травматологічного відділення. Поліція провела спецоперацію за участю оперативників, бійців КОРД і кінолога, затримавши стрільця вранці наступного дня. У гаражному кооперативі вилучили предмет, схожий на автомат, який відправили на експертизу.

Чоловікові висунули підозру за незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України) та замах на подвійне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України). Затриманий пояснив дії самозахистом. Йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.