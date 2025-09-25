В Житомирской области мужчина во время семейной ссоры открыл огонь по родственникам

Полиция изъяла автомат и предъявила мужчине обвинение в покушении на двойное убийство.

В городе Коростень Житомирской области во дворе многоэтажки 36-летний мужчина открыл стрельбу во время семейного конфликта, ранив тестя и своячку. Об этом сообщили в полиции.

Конфликт между бывшими супругами перерос в стычку, когда 26-летняя женщина позвала на помощь своего 49-летнего отца и 18-летнюю сестру. Во время ссоры мужчина выстрелил в родственников жены и скрылся. Пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение. Полиция провела спецоперацию с участием оперативников, бойцов КОРД и кинолога, задержав стрелка утром следующего дня. В гаражном кооперативе изъяли предмет, похожий на автомат, который отправили на экспертизу.

Мужчине предъявили подозрение за незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и покушение на двойное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины). Задержанный объяснил свои действия самообороной. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

