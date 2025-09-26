Особам без громадянства пояснили, як оформити посвідчення для виїзду за кордон та скільки це коштує

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон оформлюється особам без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, але не мають проїзного документа.

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, як особі без громадянства оформити посвідчення для виїзду за кордон та скільки це коштує.

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон оформлюється особам без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, але не мають проїзного документа, та які:

- досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяв-анкет, поданих ними особисто;

- не досягли шістнадцятирічного віку або визнані обмежено дієздатними чи недієздатними, - на підставі заяв-анкет одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.

Щоб отримати послугу з оформлення посвідчення для виїзду за кордон особі без громадянства необхідно:

- Подати до підрозділу ДМС необхідні документи;

- Звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС та отримати посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Вартість послуги:

- державне мито у розмірі 85 грн. (відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);

- вартість адміністративної послуги у розмірі 452 грн.;

- вартість бланка – 6330 грн.

Від сплати мита звільняються: громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та ІІ групи.

