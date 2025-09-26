Лицам без гражданства объяснили, как оформить удостоверение для выезда за границу и сколько это стоит

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, как лицу без гражданства оформить удостоверение для выезда за границу и сколько это стоит.
Удостоверение личности без гражданства для выезда за границу оформляется лицам без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, но не имеют проездного документа, и которые:
Чтобы получить услугу по оформлению удостоверения для выезда за границу лицу без гражданства необходимо:
подать в подразделение ГМС необходимые документы;
обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС и получить удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.
Стоимость услуги:
От уплаты пошлины освобождаются: граждане, отнесенные к категории 1 и 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов (партизан), которые погибли или пропали без вести, и приравненные к ним в установленном порядке лица; инвалиды I и II группы.
