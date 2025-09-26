Практика судов
Лицам без гражданства объяснили, как оформить удостоверение для выезда за границу и сколько это стоит

07:00, 26 сентября 2025
Удостоверение личности без гражданства для выезда за границу оформляется лицам без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, но не имеют проездного документа.
Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, как лицу без гражданства оформить удостоверение для выезда за границу и сколько это стоит.

Удостоверение личности без гражданства для выезда за границу оформляется лицам без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, но не имеют проездного документа, и которые:

  • достигли шестнадцатилетнего возраста — на основании заявлений-анкeт, поданных ими лично;
  • не достигли шестнадцатилетнего возраста или признаны ограниченно дееспособными либо недееспособными — на основании заявлений-анкeт одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей.

Чтобы получить услугу по оформлению удостоверения для выезда за границу лицу без гражданства необходимо:

подать в подразделение ГМС необходимые документы;

обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС и получить удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.

Стоимость услуги:

  • государственная пошлина в размере 85 грн (согласно пункту 6 статьи 3 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине»);
  • стоимость административной услуги — 452 грн;
  • стоимость бланка — 6330 грн.

От уплаты пошлины освобождаются: граждане, отнесенные к категории 1 и 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов (партизан), которые погибли или пропали без вести, и приравненные к ним в установленном порядке лица; инвалиды I и II группы.

