Лицам без гражданства объяснили, как оформить удостоверение для выезда за границу и сколько это стоит

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, как лицу без гражданства оформить удостоверение для выезда за границу и сколько это стоит.

Удостоверение личности без гражданства для выезда за границу оформляется лицам без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, но не имеют проездного документа, и которые:

достигли шестнадцатилетнего возраста — на основании заявлений-анкeт, поданных ими лично;

не достигли шестнадцатилетнего возраста или признаны ограниченно дееспособными либо недееспособными — на основании заявлений-анкeт одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей.

Чтобы получить услугу по оформлению удостоверения для выезда за границу лицу без гражданства необходимо:

подать в подразделение ГМС необходимые документы;

обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС и получить удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.

Стоимость услуги:

государственная пошлина в размере 85 грн (согласно пункту 6 статьи 3 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине»);

стоимость административной услуги — 452 грн;

стоимость бланка — 6330 грн.

От уплаты пошлины освобождаются: граждане, отнесенные к категории 1 и 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов (партизан), которые погибли или пропали без вести, и приравненные к ним в установленном порядке лица; инвалиды I и II группы.

