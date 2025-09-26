На Рівненщині чоловік за 10 тисяч гривень обіцяв допомогти скласти іспит на права

На Рівненщині спіймали чоловіка, який за гроші обіцяв складання іспиту на права.

Поліцейські викрили 40-річного жителя міста Корець, який за 10 тисяч гривень обіцяв 23-річній рівнянці допомогти скласти практичний іспит і отримати водійське посвідчення. Про це повідомили в поліції.

У березні 2025 року чоловік запевнив дівчину, що має зв’язки в сервісному центрі. У вересні він дав їй інструкції, після виконання яких вона отримала позитивний результат іспиту та передала хабар. Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими Рівненського РУП за процесуального керівництва місцевої прокуратури задокументували злочин. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив). Суд призначив йому нічний домашній арешт. Йому загрожує від 2 до 5 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

