В Ровенской области мужчина за 10 тысяч гривен обещал помочь сдать экзамен на права

07:36, 26 сентября 2025
В Ровенской области поймали мужчину, который за деньги обещал сдать экзамен на права.
Полицейские разоблачили 40-летнего жителя города Корец, который за 10 тысяч гривен обещал 23-летней жительнице Ровно помочь сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение. Об этом сообщили в полиции.

В марте 2025 года мужчина заверил девушку, что имеет связи в сервисном центре. В сентябре он дал ей инструкции, после выполнения которых она получила положительный результат экзамена и передала взятку. Оперативники Департамента внутренней безопасности совместно со следователями Ровенского РУП под процессуальным руководством местной прокуратуры задокументировали преступление. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние). Суд назначил ему ночной домашний арест. Ему грозит от 2 до 5 лет тюремного заключения. Досудебное расследование продолжается.

