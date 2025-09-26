В Ровенской области мужчина за 10 тысяч гривен обещал помочь сдать экзамен на права

В Ровенской области поймали мужчину, который за деньги обещал сдать экзамен на права.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полицейские разоблачили 40-летнего жителя города Корец, который за 10 тысяч гривен обещал 23-летней жительнице Ровно помочь сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение. Об этом сообщили в полиции.

В марте 2025 года мужчина заверил девушку, что имеет связи в сервисном центре. В сентябре он дал ей инструкции, после выполнения которых она получила положительный результат экзамена и передала взятку. Оперативники Департамента внутренней безопасности совместно со следователями Ровенского РУП под процессуальным руководством местной прокуратуры задокументировали преступление. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние). Суд назначил ему ночной домашний арест. Ему грозит от 2 до 5 лет тюремного заключения. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.