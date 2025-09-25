У Києві для бізнесу та громадян відкрили Офіс податкових консультантів

У столиці запрацював Офіс податкових консультантів – центр підтримки платників податків, спрямований на спрощення взаємодії з податковою службою. Як вказує Київська міська військова адміністрація, офіс розташований на вулиці Миколи Лєскова, 4.
Основне завдання офісу – допомогти підприємцям і громадянам отримати оперативні відповіді на складні податкові питання та уникнути порушень. Там будуть надавати консультації щодо оподаткування фізичних та юридичних осіб, електронних сервісів і звітності, податкових спорів та боргів, адміністрування акцизу, контролю за підакцизними товарами й трансфертного ціноутворення.
Формат роботи побудований за принципом максимальної зручності:
Графік роботи:
Пн–Чт – 08:00–12:00, 12:45–17:00
Пт – 08:00–12:00, 12:45–15:45
Попередній запис: 0442389257
За інформацією ДПС, одночасно з Києвом офіси податкових консультантів відкрилися ще у 19 регіонах країни.
