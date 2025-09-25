У Києві для бізнесу та громадян відкрили Офіс податкових консультантів

Подібні офіси відкрилися одночасно ще у 19 регіонах України.

У столиці запрацював Офіс податкових консультантів – центр підтримки платників податків, спрямований на спрощення взаємодії з податковою службою. Як вказує Київська міська військова адміністрація, офіс розташований на вулиці Миколи Лєскова, 4.

Основне завдання офісу – допомогти підприємцям і громадянам отримати оперативні відповіді на складні податкові питання та уникнути порушень. Там будуть надавати консультації щодо оподаткування фізичних та юридичних осіб, електронних сервісів і звітності, податкових спорів та боргів, адміністрування акцизу, контролю за підакцизними товарами й трансфертного ціноутворення.

Формат роботи побудований за принципом максимальної зручності:

персоналізовані консультації;

аналіз документів і фінансових операцій для виявлення ризиків;

індивідуальні зустрічі у зручний час за попереднім записом.

Графік роботи:

Пн–Чт – 08:00–12:00, 12:45–17:00

Пт – 08:00–12:00, 12:45–15:45

Попередній запис: 0442389257

За інформацією ДПС, одночасно з Києвом офіси податкових консультантів відкрилися ще у 19 регіонах країни.

