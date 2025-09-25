В Киеве для бизнеса и граждан открыли Офис налоговых консультантов

Подобные офисы открылись одновременно в 19 регионах Украины.

Источник фото: Укринформ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице начал работу Офис налоговых консультантов – центр поддержки плательщиков налогов, направленный на упрощение взаимодействия с налоговой службой. Как указывает Киевская городская военная администрация, офис расположен на улице Николая Лескова, 4.

Основная задача офиса – помочь предпринимателям и гражданам получить оперативные ответы на сложные налоговые вопросы и избежать нарушений. Там будут предоставлять консультации по налогообложению физических и юридических лиц, электронным сервисам и отчетности, налоговым спорам и долгам, администрированию акциза, контролю за подакцизными товарами и трансфертному ценообразованию.

Формат работы построен по принципу максимального удобства:

персонализированные консультации;

анализ документов и финансовых операций для выявления рисков;

индивидуальные встречи в удобное время по предварительной записи.

График работы:

Пн–Чт – 08:00–12:00, 12:45–17:00

Пт – 08:00–12:00, 12:45–15:45

Предварительная запись: 0442389257

По информации ГНС, одновременно с Киевом офисы налоговых консультантов открылись еще в 19 регионах страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.