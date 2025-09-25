В Киеве для бизнеса и граждан открыли Офис налоговых консультантов

В столице начал работу Офис налоговых консультантов – центр поддержки плательщиков налогов, направленный на упрощение взаимодействия с налоговой службой. Как указывает Киевская городская военная администрация, офис расположен на улице Николая Лескова, 4.
Основная задача офиса – помочь предпринимателям и гражданам получить оперативные ответы на сложные налоговые вопросы и избежать нарушений. Там будут предоставлять консультации по налогообложению физических и юридических лиц, электронным сервисам и отчетности, налоговым спорам и долгам, администрированию акциза, контролю за подакцизными товарами и трансфертному ценообразованию.
Формат работы построен по принципу максимального удобства:
График работы:
Пн–Чт – 08:00–12:00, 12:45–17:00
Пт – 08:00–12:00, 12:45–15:45
Предварительная запись: 0442389257
По информации ГНС, одновременно с Киевом офисы налоговых консультантов открылись еще в 19 регионах страны.
