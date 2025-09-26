Apple офіційно почала продаж нових iPhone, Apple Watch та AirPods в Україні

Доступні iPhone 17, Apple Watch Series 11 та AirPods Pro 3 із можливістю оплати частинами.

Apple відкрила офіційні продажі своєї нової лінійки смартфонів в Україні. До продажу надійшли iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Ціни на смартфони стартують від 46 799 грн за базовий iPhone 17 (256 ГБ) і до 109 999 грн за iPhone 17 Pro Max з пам’яттю 2 ТБ. Моделі iPhone Air та iPhone 17 Pro доступні у конфігураціях від 256 ГБ до 1 ТБ із відповідним збільшенням вартості.

Поряд із телефонами почалися продажі нових Apple Watch: Series 11, Apple Watch SE 3 та Apple Watch Ultra 3. Вартість пристроїв коливається від 13 899 грн за SE 3 (GPS, 40 мм) до 48 999 грн за Ultra 3 з Milanese Loop.

Також доступні навушники AirPods Pro 3 за 14 099 грн. Усі новинки можна придбати з оплатою частинами до 15 платежів.

