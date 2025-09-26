Практика судів
  1. В Україні

Apple офіційно почала продаж нових iPhone, Apple Watch та AirPods в Україні

12:48, 26 вересня 2025
Доступні iPhone 17, Apple Watch Series 11 та AirPods Pro 3 із можливістю оплати частинами.
Apple офіційно почала продаж нових iPhone, Apple Watch та AirPods в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Apple відкрила офіційні продажі своєї нової лінійки смартфонів в Україні. До продажу надійшли iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Ціни на смартфони стартують від 46 799 грн за базовий iPhone 17 (256 ГБ) і до 109 999 грн за iPhone 17 Pro Max з пам’яттю 2 ТБ. Моделі iPhone Air та iPhone 17 Pro доступні у конфігураціях від 256 ГБ до 1 ТБ із відповідним збільшенням вартості.

Поряд із телефонами почалися продажі нових Apple Watch: Series 11, Apple Watch SE 3 та Apple Watch Ultra 3. Вартість пристроїв коливається від 13 899 грн за SE 3 (GPS, 40 мм) до 48 999 грн за Ultra 3 з Milanese Loop.

Також доступні навушники AirPods Pro 3 за 14 099 грн. Усі новинки можна придбати з оплатою частинами до 15 платежів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Apple технології

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всіх чоловіків 25-60 років, які не мали Резерв+ і не ходили до ТЦК, внесли до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – тепер їм можуть прийти штрафи

Бюджет може поповнитися штрафами за рахунок тих чоловіків, які не ходили до ТЦК і не реєструвалися у Резерв+.

Кабмін встановив додаткову винагороду співробітникам Служби судової охорони, які працюють на територіях активних чи можливих бойових дій

Певні категорії співробітників Служби судової охорони зможуть розраховувати на додаткову винагороду у 200% посадового окладу.

Верховний Суд пояснив, як встановлюється причинний зв'язок між діями службової особи та наслідками у складних управлінських рішеннях

Начальник управління допустив прийняття незаконного рішення комісією з розгляду питань щодо забезпечення житлом про виплату грошової компенсації на придбання житла за рахунок бюджетних коштів – ВС пояснив, як встановити зв’язок між його діями та наслідками.

Верховний Суд визначив, чим відрізняється привласнення знахідки від крадіжки майна

Якщо особа заволоділа забутою власником річчю, знаючи, кому вона належить, це слід оцінювати не як привласнення знахідки, а як крадіжку чужого майна – Верховний Суд.

Уряд взявся аналізувати, що виконано з переліку завдань Дорожньої карти з верховенства права у сфері судової реформи – які заходи лишаються у «підвішеному» стані

Строк для затвердження базового документу, визначеного Дорожньою картою – Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, був встановлений на ІІ квартал 2025 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області