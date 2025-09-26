Apple официально начала продажи новых iPhone, Apple Watch и AirPods в Украине

Доступны iPhone 17, Apple Watch Series 11 и AirPods Pro 3 с возможностью оплаты частями.

Apple открыла официальные продажи своей новой линейки смартфонов в Украине. В продажу поступили iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Цены на смартфоны стартуют от 46 799 грн за базовый iPhone 17 (256 ГБ) и до 109 999 грн за iPhone 17 Pro Max с памятью 2 ТБ. Модели iPhone Air и iPhone 17 Pro доступны в конфигурациях от 256 ГБ до 1 ТБ с соответствующим увеличением стоимости.

Наряду с телефонами начались продажи новых Apple Watch: Series 11, Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3. Стоимость устройств колеблется от 13 899 грн за SE 3 (GPS, 40 мм) до 48 999 грн за Ultra 3 с Milanese Loop.

Также доступны наушники AirPods Pro 3 за 14 099 грн. Все новинки можно приобрести с оплатой частями до 15 платежей.

