В Одесі з’явилися намети з працівниками ТЦК – для чого їх встановили

12:44, 26 вересня 2025
В Одесі запрацювали інформаційні намети ТЦК на вулиці.
В Одесі з'явилися намети з працівниками ТЦК – для чого їх встановили
Джерело фото: Одеський обласний ТЦК та СП
В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили про запуск наметів з працівниками ТЦК у місті.

Як кажуть у центрі, це інформаційні намети і вони мають на меті відповісти на запитання щодо мобілізації.

За словами ТЦК, до одного з наметів підійшов чоловік середнього віку, який раніше черпав інформацію лише з уривків у соцмережах, де переважали страхи та перебільшення. Його очікування були найгіршими. Проте вже після 10 хвилин спілкування з працівниками ТЦК він зрозумів, «як усе відбувається насправді».

«Саме такі розмови стають кроком до усвідомлених рішень», - кажуть у ТЦК.

Також там додали, що головна мета таких інформаційних точок — зняти напругу, розвіяти міфи та допомогти людям розібратися у складних питаннях.

Раніше ми писали, що всіх чоловіків 25-60 років, які не мали Резерв+ і не ходили до ТЦК, внесли до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – тепер їм можуть прийти штрафи.

