В Одессе появились палатки с сотрудниками ТЦК – для чего их установили

12:44, 26 сентября 2025
В Одессе заработали информационные палатки ТЦК на улице.
В Одессе появились палатки с сотрудниками ТЦК – для чего их установили
Источник фото: Одесский областной ТЦК и СП
В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки сообщили о запуске палаток с сотрудниками ТЦК в городе.

Как говорят в центре, это информационные палатки, и они имеют целью ответить на вопросы о мобилизации.

По словам ТЦК, к одной из палаток подошел мужчина среднего возраста, который ранее черпал информацию лишь из отрывков в соцсетях, где преобладали страхи и преувеличения. Его ожидания были худшими. Однако уже после 10 минут общения с сотрудниками ТЦК он понял, «как все происходит на самом деле».

«Именно такие разговоры становятся шагом к осознанным решениям», – говорят в ТЦК.

Также там добавили, что главная цель таких информационных точек — снять напряжение, развеять мифы и помочь людям разобраться в сложных вопросах.

Ранее мы писали, что всех мужчин 25-60 лет, которые не пользовались Резерв+ и не ходили в ТЦК, внесли в Реестр военнообязанных «Оберег» — теперь им могут прийти штрафы.

Одесса ТЦК

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

