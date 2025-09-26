Практика судів
У Повітряних силах створюють новий рід військ — безпілотні системи ППО

14:36, 26 вересня 2025
В Повітряних силах ЗСУ формують новий рід військ — безпілотні системи системи протиповітряної оборони.
У Повітряних силах створюють новий рід військ — безпілотні системи ППО
У Повітряних силах ЗСУ розпочали формувати новий рід військ — безпілотні системи протиповітряної оборони, які покликані захищати цивільне населення та критичну інфраструктуру від атак БПЛА. Про це під час спілкування з журналістами повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, вказує Укрінформ.

«Захист мирних жителів, захист критичних об'єктів та інфраструктури від повітряних атак ворога – це перший пріоритет і для уряду й Президента, і для Сил оборони. Для того, щоб вирішити це питання, поряд зі збільшенням кількості комплексів протиповітряної оборони, ми розвиваємо й інші напрямки, які дають ефективність у боротьбі із засобами повітряного нападу противника. Ми вже в процесі створення нового роду військ у наших Повітряних силах – це безпілотні системи протиповітряної оборони», — сказав Сирський.

За його словами, до складу цих підрозділів увійдуть дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які ефективно ліквідовують так звані «Шахеди» — з показником знищення близько 70% і більше.

Наразі триває формування та посилення підрозділів, оснащених такими безпілотниками, а також створюється спеціальне командування, яке буде займатися саме цими дронами.

ЗСУ армія Олександр Сирський ППО

