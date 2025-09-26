В Воздушных силах создают новый род войск — беспилотные системы ПВО

В воздушных силах ВСУ формируют новый род войск — беспилотные системы системы противовоздушной обороны.

В Воздушных силах ВСУ начали формировать новый род войск — беспилотные системы противовоздушной обороны, которые призваны защищать гражданское население и критическую инфраструктуру от атак БПЛА. Об этом во время общения с журналистами сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, указывает Укринформ.

«Защита мирных жителей, защита критических объектов и инфраструктуры от воздушных атак врага — это первый приоритет и для правительства и Президента, и для Сил обороны. Для того чтобы решить этот вопрос, наряду с увеличением количества комплексов противовоздушной обороны, мы развиваем и другие направления, которые дают эффективность в борьбе со средствами воздушного нападения противника. Мы уже в процессе создания нового рода войск в наших Воздушных силах — это беспилотные системы противовоздушной обороны», — сказал Сырский.

По его словам, в состав этих подразделений войдут дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые эффективно ликвидируют так называемые «Шахеды» — с показателем уничтожения около 70% и более.

Сейчас продолжается формирование и усиление подразделений, оснащенных такими беспилотниками, а также создается специальное командование, которое будет заниматься именно этими дронами.

