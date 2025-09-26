У Сумах судитимуть кібершахрая, який продав фейкових біткоїнів на 160000 доларів

Прокурори Сумщини направили в суд обвинувальний акт стосовно кібершахрая.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сумах правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного юнака, який продав неіснуючу криптовалюту.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, маючи спеціальні знання та навички у сфері ІТ-технологій, обвинувачений створив псевдотрейдингову платформу для придбання криптовалюти. Далі в одному з месенджерів він познайомився з сумчанином, якому запропонував свої послуги в організації купівлі бітокоїнів. Юнак допоміг чоловіку створити електронний гаманець на крипто-біржі та придбати 0,64 «біткоїна», за які чоловік перерахував 60 тис. доларів США.

«Усвідомивши, що жодних зарахувань криптовалюти на електронний гаманець не відбулось, чоловік знову звернувся до свого «консультанта». Юнак переконав його, що все в порядку, однак наразі будь-які транзакції заблоковані через те, що придбана ними криптовалюта була задіяна в ризикових операціях», - зазначили у прокуратурі.

Обвинувачений пояснив потерпілому, що для розблокування подальших операцій з криптовалютою необхідно ще придбати біткоїни. Відтак юнак зустрівся з потерпілим та отримав від нього ще 100 тис. доларів США для нібито купівлі 0,92 біткоїна. Однак розпорядитись коштами він так і не зміг, оскільки його затримали правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.