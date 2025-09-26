В Сумах будут судить кибермошенника, который продал фейковых биткоинов на 160000 долларов

Прокуроры Сумщины направили в суд обвинительный акт в отношении кибермошенника.

В Сумах правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего юноши, который продал несуществующую криптовалюту.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, имея специальные знания и навыки в сфере IT-технологий, обвиняемый создал псевдотрейдинговую платформу для приобретения криптовалюты. Затем в одном из мессенджеров он познакомился с жителем Сум, которому предложил свои услуги в организации покупки биткоинов. Юноша помог мужчине создать электронный кошелек на криптобирже и приобрести 0,64 «биткоина», за которые мужчина перевел 60 тыс. долларов США.

«Осознав, что никаких зачислений криптовалюты на электронный кошелек не произошло, мужчина снова обратился к своему «консультанту». Юноша убедил его, что все в порядке, однако в данный момент любые транзакции заблокированы из-за того, что приобретенная ими криптовалюта была задействована в рисковых операциях», – отметили в прокуратуре.

Обвиняемый пояснил потерпевшему, что для разблокировки дальнейших операций с криптовалютой необходимо еще приобрести биткоины. Впоследствии юноша встретился с потерпевшим и получил от него еще 100 тыс. долларов США для якобы покупки 0,92 биткоина. Однако распорядиться средствами он так и не смог, поскольку был задержан правоохранителями.

