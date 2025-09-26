РНБО анонсувало «ставку» з Зеленським – обговорять контракт для чоловіків віком 18-24 роки

Президент заслухає доповіді про фронт, мобілізацію та захист критичної інфраструктури.

Сьогодні на щотижневій ставці Верховного Головнокомандувача з членами Ради нацбезпеки і оборони Президент Володимир Зеленський обговорить ключові питання оборони України та забезпечення стійкості держави у холодний сезон, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За словами Умєрова, на засіданні Президент заслухає доповіді про оперативну обстановку на фронті, де Сили оборони утримують позиції попри постійний тиск противника. Окремо розглядатимуться питання мобілізації, нові умови контрактної служби для чоловіків віком 18-24 роки та заходи протидії ракетно-дроновим ударам РФ по критичній інфраструктурі, включно з енергетикою та транспортом.

Також очікується, що Президент дасть доручення керівникам сектору безпеки й оборони та урядовцям, виходячи з результатів переговорів на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

