Практика судов
  1. В Украине

СНБО анонсировал «ставку» с Зеленским – обсудят контракт для мужчин в возрасте 18-24 года

15:29, 26 сентября 2025
Президент заслушает доклады о фронте, мобилизации и защите критической инфраструктуры.
СНБО анонсировал «ставку» с Зеленским – обсудят контракт для мужчин в возрасте 18-24 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сегодня на еженедельной ставке Верховного Главнокомандующего с членами Совета нацбезопасности и обороны Президент Владимир Зеленский обсудит ключевые вопросы обороны Украины и обеспечения устойчивости государства в холодный сезон, сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

По словам Умерова, на заседании Президент заслушает доклады об оперативной обстановке на фронте, где Силы обороны удерживают позиции несмотря на постоянное давление противника. Отдельно будут рассматриваться вопросы мобилизации, новые условия контрактной службы для мужчин в возрасте 18-24 лет и меры противодействия ракетно-дроновым ударам РФ по критической инфраструктуре, включая энергетику и транспорт.

Также ожидается, что Президент даст поручения руководителям сектора безопасности и обороны и правительственным чиновникам, исходя из результатов переговоров на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные контракт Владимир Зеленский мобилизация СНБО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Администрация Трампа вновь нанимает сотни федеральных служащих, отсеянных DOGE Илона Маска

После 7-месячного оплачиваемого отпуска сотрудники, которых отсеяла команда Илона Маска, вернутся на свои места.

В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.

Всех мужчин 25-60 лет, которые не пользовались «Резерв+» и не ходили в ТЦК, внесли в Реестр военнообязанных «Оберег» — теперь им могут прийти штрафы

Бюджет может пополниться штрафами за счет тех мужчин, которые не ходили в ТЦК и не регистрировались в «Резерв+».

Кабмин установил дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны, работающим на территориях активных или возможных боевых действий

Определенные категории сотрудников Службы судебной охраны смогут рассчитывать на дополнительное вознаграждение в 200% должностного оклада.

Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області