СНБО анонсировал «ставку» с Зеленским – обсудят контракт для мужчин в возрасте 18-24 года

Президент заслушает доклады о фронте, мобилизации и защите критической инфраструктуры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сегодня на еженедельной ставке Верховного Главнокомандующего с членами Совета нацбезопасности и обороны Президент Владимир Зеленский обсудит ключевые вопросы обороны Украины и обеспечения устойчивости государства в холодный сезон, сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

По словам Умерова, на заседании Президент заслушает доклады об оперативной обстановке на фронте, где Силы обороны удерживают позиции несмотря на постоянное давление противника. Отдельно будут рассматриваться вопросы мобилизации, новые условия контрактной службы для мужчин в возрасте 18-24 лет и меры противодействия ракетно-дроновым ударам РФ по критической инфраструктуре, включая энергетику и транспорт.

Также ожидается, что Президент даст поручения руководителям сектора безопасности и обороны и правительственным чиновникам, исходя из результатов переговоров на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.