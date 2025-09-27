Омбудсман: батьки не можуть забороняти дітям спілкуватися з бабусею та дідусем

Бабусі й дідусі, а також прабабусі й прадідусі мають гарантоване законом право на спілкування з онуками та правнуками, і в разі безпідставної заборони такі питання можна вирішити через суд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець нагадав, що закон гарантує бабі й дідові, прабабі й прадідові право спілкуватися зі своїми онуками та правнуками й брати участь у їхньому вихованні.

Що говорить закон

Відповідно до статті 257 Сімейного кодексу України, батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не можуть перешкоджати такому спілкуванню.

Якщо ж контакти безпідставно забороняють, питання можна вирішити у судовому порядку.

Заява про усунення перешкод подається за місцем проживання онуків або правнуків.

Суд визначає способи участі бабусі та дідуся у вихованні дитини: періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця їхнього проживання тощо.

Водночас важливо пам’ятати: згідно зі статтею 151 Сімейного кодексу, першочергове право на виховання дитини належить батькам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.