Практика судів
  1. В Україні

Омбудсман: батьки не можуть забороняти дітям спілкуватися з бабусею та дідусем

12:03, 27 вересня 2025
Бабусі й дідусі, а також прабабусі й прадідусі мають гарантоване законом право на спілкування з онуками та правнуками, і в разі безпідставної заборони такі питання можна вирішити через суд.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець нагадав, що закон гарантує бабі й дідові, прабабі й прадідові право спілкуватися зі своїми онуками та правнуками й брати участь у їхньому вихованні.

Що говорить закон

Відповідно до статті 257 Сімейного кодексу України, батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не можуть перешкоджати такому спілкуванню.

Якщо ж контакти безпідставно забороняють, питання можна вирішити у судовому порядку.

Заява про усунення перешкод подається за місцем проживання онуків або правнуків.

Суд визначає способи участі бабусі та дідуся у вихованні дитини: періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця їхнього проживання тощо.

Водночас важливо пам’ятати: згідно зі статтею 151 Сімейного кодексу, першочергове право на виховання дитини належить батькам.

діти омбудсмен

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

© 2010-2025 «Судово-юридична газета».

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

