Омбудсман: родители не могут запрещать детям общаться с бабушкой и дедушкой

Бабушки и дедушки, а также прабабушки и прадедушки имеют гарантированное законом право на общение с внуками и правнуками, и в случае безосновательного запрета такие вопросы можно решить через суд.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что закон гарантирует бабушке и дедушке, прабабушке и прадедушке право общаться со своими внуками и правнуками и принимать участие в их воспитании.

Что говорит закон

Согласно статье 257 Семейного кодекса Украины, родители или другие лица, с которыми проживает ребенок, не могут препятствовать такому общению.

Если же контакты безосновательно запрещают, вопрос можно решить в судебном порядке.

Заявление об устранении препятствий подается по месту проживания внуков или правнуков.

Суд определяет способы участия бабушки и дедушки в воспитании ребенка: периодические или систематические встречи, возможность совместного отдыха, посещение ребенком места их проживания и тому подобное.

В то же время важно помнить: согласно статье 151 Семейного кодекса, первоочередное право на воспитание ребенка принадлежит родителям.

