Практика судов
  1. В Украине

Омбудсман: родители не могут запрещать детям общаться с бабушкой и дедушкой

12:03, 27 сентября 2025
Бабушки и дедушки, а также прабабушки и прадедушки имеют гарантированное законом право на общение с внуками и правнуками, и в случае безосновательного запрета такие вопросы можно решить через суд.
Омбудсман: родители не могут запрещать детям общаться с бабушкой и дедушкой
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что закон гарантирует бабушке и дедушке, прабабушке и прадедушке право общаться со своими внуками и правнуками и принимать участие в их воспитании.

Что говорит закон

Согласно статье 257 Семейного кодекса Украины, родители или другие лица, с которыми проживает ребенок, не могут препятствовать такому общению.

Если же контакты безосновательно запрещают, вопрос можно решить в судебном порядке.

Заявление об устранении препятствий подается по месту проживания внуков или правнуков.

Суд определяет способы участия бабушки и дедушки в воспитании ребенка: периодические или систематические встречи, возможность совместного отдыха, посещение ребенком места их проживания и тому подобное.

В то же время важно помнить: согласно статье 151 Семейного кодекса, первоочередное право на воспитание ребенка принадлежит родителям.

дети омбудсмен

В Верховной Раде предлагают предоставлять народным депутатам государственную охрану в случае наличия угроз их жизни

Законопроектом предлагается разрешить народным депутатам инициировать вопрос о необходимости обеспечения их безопасности перед главой Верховной Рады в случае наличия угрозы жизни или здоровью.

Депутаты предлагают предусмотреть право граждан на информационное спокойствие

Под информационным спокойствием понимается право физического лица не отвечать на звонки, электронные письма, сообщения в мессенджерах в нерабочее время, выходные, праздничные дни, во время отпуска или вне времени, определенного договором.

Военнослужащих ТЦК забрызгали газом на улице, а затем разбили им автомобиль – что решил суд

Житель Одесской области, который «контратаковал» представителей ТЦК и СП при попытке его задержания, получил штраф в размере 850 гривен.

В Гражданском кодексе предлагается предусмотреть право граждан на личный герб

Физическое лицо, личный или родовой герб которого незаконно используется другими лицами, будет иметь право требовать прекращения такого использования – изменения в Гражданский кодекс.

«Нас нельзя держать на кукане!» – отношения Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и Совещательной группы экспертов окончательно зашли в тупик

Примирить народных депутатов и иностранных экспертов ради назначения судей КСУ по квоте парламента попытается вице-премьер-министр по евроинтеграции Тарас Качка.

