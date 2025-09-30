Як самостійно погасити податковий борг – пояснення

Непогашені зобов’язання на 525 млн грн можуть призвести до примусового стягнення.

Податковий борг у сфері зовнішньоекономічної діяльності становить понад 525 млн грн, накопичений 171 суб’єктом ЗЕД, включаючи 160 компаній і 11 фізичних осіб. Про це пояснили в Київській митниці.

Згідно зі ст. 14 Податкового кодексу України (ПКУ), податковий борг — це не сплачені вчасно узгоджені грошові зобов’язання та пеня. Платники мають 10 робочих днів після отримання податкового повідомлення-рішення для добровільної сплати, якщо не оскаржують його (ст. 57 ПКУ). За ст. 303 Митного кодексу, несплачені митні платежі стягуються відповідно до ПКУ. Відповідальність за правильність обчислень і своєчасну сплату лежить на платнику (ст. 36 ПКУ).

Під час воєнного стану і до його завершення, сплата зобов’язань протягом 30 днів за результатами перевірок звільняє від штрафів і пені. У разі несплати боргу добровільно, контролюючі органи можуть застосувати примусові заходи: опис майна в податкову заставу, стягнення з рахунків або продаж активів.

Для уникнення таких наслідків платники можуть самостійно погасити борг, перерахувавши суму, вказану в податковому повідомленні-рішенні, на рахунки для митних платежів до державного чи місцевого бюджетів, підконтрольних Державній митній службі.

