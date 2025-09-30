Как самостоятельно погасить налоговый долг – объяснение

Непогашенные обязательства на 525 млн грн могут привести к принудительному взысканию.

Налоговый долг в сфере внешнеэкономической деятельности составляет более 525 млн грн, накопленный 171 субъектом ВЭД, включая 160 компаний и 11 физических лиц. Об этом пояснили в Киевской таможне.

Согласно ст. 14 Налогового кодекса Украины (НКУ), налоговый долг — это не уплаченные в срок согласованные денежные обязательства и пеня. Плательщики имеют 10 рабочих дней после получения налогового уведомления-решения для добровольной уплаты, если не обжалуют его (ст. 57 НКУ). Согласно ст. 303 Таможенного кодекса, неуплаченные таможенные платежи взыскиваются в соответствии с НКУ. Ответственность за правильность расчетов и своевременную уплату лежит на плательщике (ст. 36 НКУ).

Во время военного положения и до его завершения, уплата обязательств в течение 30 дней по результатам проверок освобождает от штрафов и пени. В случае неуплаты долга добровольно, контролирующие органы могут применить принудительные меры: опись имущества в налоговый залог, взыскание со счетов или продажа активов.

Во избежание таких последствий плательщики могут самостоятельно погасить долг, перечислив сумму, указанную в налоговом уведомлении-решении, на счета для таможенных платежей в государственный или местный бюджеты, подконтрольные Государственной таможенной службе.

