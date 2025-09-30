Справу адвоката, якого обвинувачують у підбурюванні до підкупу судді, скерували до суду – САП

САП передала до суду справу адвоката, якого звинувачують у підбурюванні до підкупу судді.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акта стосовно адвоката, якого обвинувачують у підбурюванні до надання неправомірної вигоди судді одного з районних судів Івано-Франківської області.

За даними слідства, за 1500 доларів США адвокат пообіцяв громадянину «вирішити питання» щодо закриття адміністративної справи про порушення за ст. 130 КУпАП. Водночас, як вказують у САП, фактично наміру передавати кошти судді він не мав, а використав їх на власний розсуд.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України.

