Дело адвоката, которого обвиняют в подстрекательстве к подкупу судьи, направлено в суд – САП

САП передала в суд дело адвоката, обвиняемого в подстрекательстве к подкупу судьи.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о направлении в суд обвинительного акта в отношении адвоката, которого обвиняют в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судье одного из районных судов Ивано-Франковской области.

По данным следствия, за 1500 долларов США адвокат пообещал гражданину «решить вопрос» о закрытии административного дела о нарушении по ст. 130 КУоАП. В то же время, как указывают в САП, фактически намерения передавать деньги судье он не имел, а распорядился ими по своему усмотрению.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины.

