Укрпошта з 1 жовтня знизить тарифи на доставку до США

Укрпошта робить доставку до США доступнішою, тарифи впадуть на $1,5–2.

Фото: Укрпошта

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 жовтня Укрпошта знижує вартість відправлення дрібних пакетів Prime до США, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Для підтримки українських експортерів у передсвятковий сезон, коли припадає понад 25% річного обсягу продажів, тарифи на доставку Prime стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5–2 дешевше, ніж раніше. Смілянський підкреслив, що якість не постраждає: доставка від 7 днів до 15 000 відділень по всій території США. Це рішення враховує нову торговельну політику США, яка вводить мита на товари до $800, при цьому мито для України становить лише 10%, що нижче, ніж для ЄС (15%), Швейцарії (45%) чи Молдови (25%).

У співпраці з DHL, Nordi та Lufthansa Укрпошта створила логістичний ланцюг: обробка в Україні — до 24 годин, доставка до Лондона чи Франкфурта — 34–40 годин, а звідти — до Нью-Йорка, Маямі, Чикаго чи Лос-Анджелеса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.