Укрпочта с 1 октября снизит тарифы на доставку в США

15:53, 30 сентября 2025
Укрпочта делает доставку в США более доступной, тарифы упадут на $1,5–2.
Фото: Укрпочта
С 1 октября Укрпочта снижает стоимость отправки мелких пакетов Prime в США, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Для поддержки украинских экспортеров в предпраздничный сезон, когда приходится более 25% годового объема продаж, тарифы на доставку Prime будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5–2 дешевле, чем раньше. Смелянский подчеркнул, что качество не пострадает: доставка от 7 дней до 15 000 отделений по всей территории США. Это решение учитывает новую торговую политику США, которая вводит пошлины на товары до $800, при этом пошлина для Украины составляет всего 10%, что ниже, чем для ЕС (15%), Швейцарии (45%) или Молдовы (25%).

В сотрудничестве с DHL, Nordi и Lufthansa Укрпочта создала логистическую цепочку: обработка в Украине — до 24 часов, доставка в Лондон или Франкфурт — 34–40 часов, а оттуда — в Нью-Йорк, Майами, Чикаго или Лос-Анджелес.

США Укрпочта

