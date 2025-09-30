Практика судів
В Україні зростає кількість смертей у ДТП — водії можуть отримати до 3400 грн штрафу за перевищення швидкості

14:24, 30 вересня 2025
За словами Олексія Білошицького, понад 40% аварій із загиблими та постраждалими спричинені перевищенням швидкості
В Україні зростає кількість смертей у ДТП — водії можуть отримати до 3400 грн штрафу за перевищення швидкості
У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13314, який передбачає збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості, оскільки в Україні збільшилась кількість смертей у ДТП. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Документ мають спочатку розглянути в профільному комітеті, після чого його можуть винести на перше читання в парламенті. Потребу у посиленні відповідальності пояснюють статистикою аварійності.

За словами Білошицького, з січня по вересень 2025 року в країні сталося 16 423 ДТП із потерпілими. У цих аваріях загинули 1 968 людей — на 2,5% більше, ніж за аналогічний період торік.

«У нас з січня по вересень 2025 року трапилось 16 423 ДТП із потерпілими і загиблими… Загинуло 1 968 людей і це на 2,5% більше ніж за аналогічний період минулого року», — зазначив Білошицький, цитує «Уніан».

Він підкреслив, що головною причиною аварій із жертвами залишається перевищення швидкості.

Так, лише цього року за допомогою приладів TruCAM у неавтоматичному режимі зафіксовано майже пів мільйона порушень, ще близько трьох мільйонів — у автоматичному режимі.

Загалом це 3,5 млн випадків притягнення водіїв до відповідальності.

«41% від усіх ДТП із потерпілими і загиблими — це перевищення швидкості. Тому 340 грн, особливо якщо поділити на два в автофіксації, — це смішно і не відповідає суспільній небезпеці цього правопорушення», — наголосив Білошицький.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за перевищення швидкості руху авто пропонуються нові штрафи.

Законопроектом КУпАП пропонується доповнити новою статтею 122-6, якою визначатимуться виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху.

У ній пропонується така градація за перевищення встановлених обмежень швидкості руху:

  • Більш 10 км/год – штраф 340 грн
  • Більш 20 км/год – 680 грн
  • Більш 30 км/год – 1360 грн
  • Більш 40 км/год – 1700 грн
  • Більш 60 км/год – 2720 грн
  • Більш 80 км/год – 3400 грн.

Якщо швидкість була перевищена більш, ніж на 80 км/год, і це спричинило створення аварійної обстановки, то водія зможуть позбавити права керування на строк від 6 місяців до року. Аварійною обстановкою будуть вважатися такі дії, які примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян.

Відповідний законопроект 13314 у Верховній Раді 26 травня зареєструвала група народних депутатів, серед яких Володимир Крейденко, Олександр Горенюк, Сергій Вельможний, Наталія Піпа та інші.

