В Украине растет количество смертей в ДТП — водители могут получить до 3400 грн штрафа за превышение скорости

14:24, 30 сентября 2025
По словам Алексея Белошицкого, более 40% аварий с погибшими и пострадавшими вызваны превышением скорости
В Украине растет количество смертей в ДТП — водители могут получить до 3400 грн штрафа за превышение скорости
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13314, который предусматривает увеличение штрафов для водителей за превышение скорости, поскольку в Украине выросло количество смертей в ДТП. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Документ должны сначала рассмотреть в профильном комитете, после чего его могут вынести на первое чтение в парламенте. Необходимость усиления ответственности объясняют статистикой аварийности.

По словам Белошицкого, с января по сентябрь 2025 года в стране произошло 16 423 ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибли 1 968 человек — на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«У нас с января по сентябрь 2025 года произошло 16 423 ДТП с пострадавшими и погибшими… Погибло 1 968 человек и это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Белошицкий, цитирует «Униан».

Он подчеркнул, что главной причиной аварий с жертвами остается превышение скорости.

Так, только в этом году с помощью приборов TruCAM в неавтоматическом режиме зафиксировано почти полмиллиона нарушений, еще около трех миллионов — в автоматическом режиме.

В целом это 3,5 млн случаев привлечения водителей к ответственности.

«41% от всех ДТП с пострадавшими и погибшими — это превышение скорости. Поэтому 340 грн, особенно если разделить на два в автофиксации, — это смешно и не соответствует общественной опасности этого правонарушения», — подчеркнул Белошицкий.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за превышение скорости движения автомобиля предлагаются новые штрафы.

Законопроектом Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предлагается дополнить новой статьей 122-6, которая будет определять исключительно нарушения, связанные с превышением установленных ограничений скорости движения.
В ней предлагается следующая градация за превышение установленных ограничений скорости движения:

  • Более 10 км/ч – штраф 340 грн
  • Более 20 км/ч – 680 грн
  • Более 30 км/ч – 1360 грн
  • Более 40 км/ч – 1700 грн
  • Более 60 км/ч – 2720 грн
  • Более 80 км/ч – 3400 грн.

Если скорость была превышена более чем на 80 км/ч и это привело к созданию аварийной обстановки, водителя могут лишить права управления на срок от 6 месяцев до года. Аварийной обстановкой будут считаться действия, которые вынудили других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения личной безопасности или безопасности других граждан.

Соответствующий законопроект №13314 в Верховной Раде 26 мая зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Владимир Крейденко, Александр Горенюк, Сергей Вельможный, Наталья Пипа и другие.

