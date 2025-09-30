На Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів через кордон зі спробою залучити прикордонника

Вербування клієнтів зловмисник проводив через соцмережі, а прикордоннику за «кришування» запропонував 4000 доларів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці затримали організатора протиправної схеми переправлення осіб через кордон. Ним виявився колишній військовослужбовець, який ще в липні самовільно втік зі служби й перетнув кордон з Угорщиною. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що вербування клієнтів він проводив через соцмережі, а прикордоннику за «кришування» запропонував $4000. Військовослужбовець відмовився й повідомив керівництво.

Одного з «клієнтів» правоохоронці затримали під час безпосередньої передачі ним військовослужбовцю ДПСУ частини хабаря. Затриманому вже повідомили про підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.