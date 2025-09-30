На Закарпатье раскрыли схему переправки уклонистов через границу с попыткой привлечь пограничника

Вербовку клиентов злоумышленник проводил через соцсети, а пограничнику за «крышевание» предложил 4000 долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье правоохранители задержали организатора противоправной схемы переправки лиц через границу. Им оказался бывший военнослужащий, который еще в июле самовольно сбежал со службы и пересек границу с Венгрией. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что вербовку клиентов он проводил через соцсети, а пограничнику за «крышевание» предложил $4000. Военнослужащий отказался и сообщил руководство.

Одного из «клиентов» правоохранители задержали во время непосредственной передачи им военнослужащему ГПСУ части взятки. Задержанному уже сообщили о подозрении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.