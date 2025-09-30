На Київщині чоловік вбив дерев’яною палицею коханку та 4 дні тримав тіло в гаражі

Жінка пригрозила розкрити їхні стосунки.

На Київщині чоловік вбив коханку та 4 дні приховував її тіло в гаражі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокурори Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру 44-річному жителю Березані у вбивстві жінки (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, трагедія сталася 26 вересня 2025 року.

У своєму гаражі чоловік жорстоко побив дерев’яною палицею коханку, яка погрожувала розкрити їхні стосунки співмешканці. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Після цього підозрюваний сховав тіло у гаражі й намагався жити звичним життям. Однак 29 вересня його затримали правоохоронці.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

