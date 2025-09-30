В Киевской области мужчина убил деревянной палкой любовницу и 4 дня держал тело в гараже

Женщина пригрозила раскрыть их отношения.

В Киевской области мужчина убил любовницу и 4 дня скрывал ее тело в гараже. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуроры Броварской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 44-летнему жителю Березани в убийстве женщины (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Согласно данным следствия, трагедия произошла 26 сентября 2025 года.

В своем гараже мужчина жестоко избил деревянной палкой любовницу, которая угрожала раскрыть его отношения с сожительницей. От полученных травм женщина погибла на месте.

После этого подозреваемый спрятал тело в гараже и пытался жить обычной жизнью. Однако 29 сентября его задержали правоохранители.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

